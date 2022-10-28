Во Франции заявили о развале ЕС на фоне холодной встречи Макрона и Шольца

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца прошла холодно, это свидетельствует о развале Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал 28 октября французский политолог Пьер-Антуан Плаквент.

«После Brexit холодная встреча между канцлером Шольцем и президентом Макроном является еще одним свидетельством того, что Европейский союз разваливается. Историческое партнерство «франко-германской пары» после Второй мировой войны, начатое Де Голлем и Аденауэром как движущая сила европейского строительства, летит под откос», — сказал Плаквент «РИА Новости».

По словам политолога, список разногласий между двумя странами с каждой встречей лишь увеличивается. Одновременно с этим главы государств не стремятся свести их к минимуму. Об этом говорит и отмена совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Также была перенесена и встреча франко-германского совета министров, отметил эксперт.

«Размолвка между Шольцем и Макроном серьезна, и нет никаких признаков потепления в ближайшие месяцы. Германия идет своим путем, выделяя €200 млрд на план помощи своему бизнесу и гражданам, не заботясь о своих европейских партнерах», — считает Плаквент.

По мнению Плаквента, Шольц развивает идею экономической экспансии на восток до Балкан, таким образом пытаясь забыть «слепоту Берлина» по отношению к России, в то время как Макрон по-прежнему призывает к усилению европейской интеграции.

По мнению эксперта, разлад Франции и Германии крайне выгоден США.

«Это идеальный расклад для США, чье господство над союзниками по НАТО усилится, а стратегическая экономическая мощь подтвердится», — заключил Плаквент.

26 октября Шольц провел в Париже переговоры с Макроном. Пресс-конференция глав государств по итогам встречи была отменена из-за нехватки времени у Шольца.

Ранее в этот день газета Le Figaro сообщила, что украинский конфликт стал индикатором ряда разногласий между лидерами ФРГ и Франции и создал новые. Как написал автор публикации, возмущение Макрона вызвало решение ФРГ о поддержке собственной экономики в объеме €200 млрд на фоне энергокризиса.

В тот же день сообщалось, что отношения Франции и Германии ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий. Как заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль, Берлин намерен расширять союз на восток, в то время как Париж выступает за поддержку государств, приверженных развитию интеграции.

Также Франция не одобрила предложение депутата бундестага Вольфганга Шойбле о создании антироссийского союза в Европе, в который должны войти Германия, Франция и Польша. Предполагается, что этим трем странам предстоит выработать общие направления военной политики против Москвы.

20 октября Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция Шольца по вопросу энергетики изолируют его от Евросоюза (ЕС).

Днем ранее The Telegraph указал на то, что Макрон недоволен решением Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Макрон тогда даже отменил запланированную встречу с Шольцем, что является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС.