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Водителям напомнили о сроках годности автомобильных шин

Автоэксперт Иванский рассказал россиянам об оптимальных сроках эксплуатации автомобильных шин
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Автомобильные шины имеют свой срок годности — оптимальный срок их эксплуатации в среднем составляет четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и грамотном хранении 56 сезонов. Об этом «Известиям» 29 октября рассказал руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.

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По словам эксперта, чтобы узнать срок годности шин, следует изучить их маркировку — штамп с четырехзначной цифрой.

«Первые две — это количество недель от начала года, и, ориентируясь на них, можно вычислить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска. При выборе резины стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП», — предостерег Иванский.

Ранее, 27 октября, автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов напомнил россиянам об оптимальных сроках смены летней резины на зимнюю. По словам специалиста, автомобилистам лучше уже сейчас переходить на зимнюю резину, поскольку уже начались заморозки. Кроме того, необходимо время, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля.

Солдатов также призвал не экономить на шинах, поскольку дешевые варианты живут гораздо меньше, а плохое сцепление с дорогой и ускоренное разрушение резины могут привести к ДТП.

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