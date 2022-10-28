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В США Байдена призвали к переговорам с Путиным

В США Байдена призвали к переговорам с Путиным

The Washington Post: Байден должен прислушаться к Путину и возобновить переговоры с РФ
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». Об этом 28 октября написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

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Автор призвал американскую администрацию серьезно отнестись к посланию Путина на Валдайском форуме и ответить на него. По мнению журналиста, президент США Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — считает Игнатиус.

Он также напомнил, что в преддверии военной спецоперации РФ по защите Донбасса российский лидер требовал от Запада гарантий безопасности. И американским дипломатам нужно эту дискуссию возобновить.

«Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — подытожил обозреватель.

27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Великобританией. Президент заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

В свою очередь, Байден, комментируя заявление российского лидера, заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Путиным не говорят об отсутствии у Москвы намерений применить его.

Также 27 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россию следует рассматривать как «острую угрозу». Он добавил, что «агрессия» со стороны России якобы угрожает интересам и ценностям США.

Тогда же член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президента России провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Фениксе, штат Аризона. В письме указаны адреса посольства России и посольства Украины в Вашингтоне. Кроме того, Гозар заверил в послании, что расположение штата обеспечит необходимую для переговоров дистанцию как от конфликта, так и от институтов, призывающих к продолжению конфликта.

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