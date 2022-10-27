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Глава Пентагона назвал Россию острой угрозой в стратегии обороны США

Глава Пентагона Остин заявил, что стратегия обороны США описывает Россию как острую угрозу
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США рассматривают Россию как «острую угрозу», об этом говорится и в американской стратегии обороны. Об этом 27 октября в ходе брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово «острую» аккуратно», — сказал глава Пентагона.

Он уточнил, что Россия отличается от Китая тем, что не может систематично быть вызовом для США в течение долгого срока.

По словам Остина, «агрессия» со стороны России якобы угрожает интересам и ценностям США.

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что министерство обороны США в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовало Россию как «острую угрозу». Армия ВС РФ «способна нанести большой ущерб», подчеркнул он.

Ранее в четверг на своем сайте Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны страны. В документе говорится, что Вашингтон будет рассматривать возможность использования ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах для защиты интересов страны, союзников и партнеров.

Первым пунктом значится защита от угрозы, которую для США представляет Китай. Вторым обозначено сдерживание возможных ядерных атак против США и их союзников.

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