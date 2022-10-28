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В Москве и Санкт-Петербурге закрылось почти 450 автосервисов

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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С марта по октябрь нынешнего года в Москве и Санкт-Петербурге закрылось 444 автосервиса, рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов России Илья Плисов со ссылкой на данные 2GIS.

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В первую очередь он отметил связь такой тенденции с уменьшением спроса на автомобили среди покупателей примерно на 20%. Эксперт добавил, что подобная картина наблюдается и в менее крупных городах: например, в Томске с марта закрылось 15 СТО, в Нижнем Новгороде — 13.

Плисов уточнил, что люди в последнее время стали отдавать предпочтение созданию накоплений на более важные и необходимые вещи.

К закрытию СТО приводит и дефицит комплектующих. Стало сложнее производить кузовной ремонт дорогих иномарок, так как не хватает фар, бамперов и крыльев.

«Из-за санкций большинство производителей не имеют права импортировать часть своего товара в Россию. А так как автозапчасти, например, для машин дороже €50 тыс. попадают под категорию люксовых товаров, то сильный дефицит наблюдается именно среди дорогих запчастей. Новые пути дистрибуции пока не могут покрыть потребности рынка», — рассказал эксперт.

В этих условиях автозапчасти дорожают. Их средняя стоимость с начала года поднялась на 30%, сообщил «Известиям» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Весомый рост цен на запчасти автомобилей наблюдается в салонах: Honda — на 59%, Volvo — на 51%, Mazda — на 49%, Land Rover — на 46%, Infiniti — на 42%, BMW — на 41%, Mercedes.Benz — на 41%, Suzuki и Audi — на 38%, — сообщили в РСА.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

СТО один сервис: в России стали закрываться станции техобслуживания

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