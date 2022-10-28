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Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов при артобстреле

Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов и ранении еще 58 после артобстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 27 октября он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что регион будет поддерживать семьи погибших, в частности будут выделены деньги на организацию похорон бойцов.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные обстреляли Херсон четырьмя ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать оборону у села Давыдов Брод в Херсонской области. Он отметил, что части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции.

До этого, 25 октября, Кадыров назвал слабыми ответы России на украинские обстрелы новых российских регионов. Происходящее на Украине он назвал войной христиан и мусульман с сатанизмом, призвав жителей Кавказа участвовать в спецоперации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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