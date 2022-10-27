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Песков назвал речь Путина на Валдае мировоззренческой и прикладной

Песков: речь Путина на Валдае войдет в золотую десятку его выступлений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» была мировоззренческой и прикладной, она войдет в золотую десятку выступлений российского лидера. Об этом 27 октября по окончании мероприятия заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

«Она не просто программная, это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь. Она действительно стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин изложил в речи свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия. Кроме того, он выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать.

В ходе прошедшей сессии, президент заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, исторический период безраздельного доминирования Запада завершается, вместе с этим уходит в прошлое и однополярный мир.

Российский лидер также подчеркнул, что Запад больше не способен единолично управлять человечеством, хотя и отчаянно пытается это делать, но большинство народов мира уже не хочет с этим мириться.

Также Путин отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание конфликта на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков.

Вместе с тем президент обратился с посланием к жителям западных стран. Он заверил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств, и призвал не верить, тому, что РФ является их противником. Путин добавил, что со своей стороны Москва будет делать всё ради укрепления отношений.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году. Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве. В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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