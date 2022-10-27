Песков выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут перечитывать
Речь президента России Владимира Путина, которую он произнесет в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай», нужно будет основательно изучить. Об этом 27 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — рассказал он на брифинге.
Текущей темой заседания, которое состоится 27 октября, обозначена «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».
Предыдущее публичное выступление Путина состоялось 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Президент говорил об актуальных проблемах в области энергетики, а также затронул темы санкций и аварий на газопроводах «Северный поток».
Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В 2020 году из-за пандемии коронавируса заседание клуба прошло в Москве, а Путин участвовал в нем по видеосвязи.