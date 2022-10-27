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Песков выразил уверенность, что речь Путина на «Валдае» будут перечитывать

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Речь президента России Владимира Путина, которую он произнесет в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай», нужно будет основательно изучить. Об этом 27 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — рассказал он на брифинге.

Текущей темой заседания, которое состоится 27 октября, обозначена «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Предыдущее публичное выступление Путина состоялось 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Президент говорил об актуальных проблемах в области энергетики, а также затронул темы санкций и аварий на газопроводах «Северный поток».

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В 2020 году из-за пандемии коронавируса заседание клуба прошло в Москве, а Путин участвовал в нем по видеосвязи.

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