Материальную помощь мобилизованным освободят от НДФЛ и страховых взносов

Для поддержки мобилизованных граждан правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми в том числе предлагается освободить от обложения налогом доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Минфина России, опубликованные 27 октября.

При этом отмечается, что передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль.

«Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Поправки к законопроекту одобрены правительством России и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

Ранее в этот день правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Во время прохождения военной службы выплаты будут осуществляться без оценки имущественной обеспеченности семьи, а также без учета ее доходов и средств, поступивших на банковские счета.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, специальные средства индивидуальной защиты — очень важная тема.

Также в этот день президент РФ Владимир Путин отметил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Кроме того, он сказал, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны. Правительство контролирует вопрос.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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