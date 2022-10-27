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Путин заявил о готовности к решению любых вопросов по вооружениям с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Россия готова решать с США любые вопросы, Москва также предложила документы про стратегической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 27 октября, отвечая на вопросы на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы готовы к решению любых вопросов, мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили США продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили — в декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы — пожалуйста. А если не хотят, не надо», — сказал он.

21 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности вести диалог с Россией всякий раз, когда это необходимо. Он добавил, что министр обороны США, помощник американского президента по национальной безопасности и другие представители руководства страны также поддерживают взаимодействие со своими российскими коллегами.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии в планах разговора Путина с американским президентом Джо Байденом. Об этом Песков заявил после беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 октября в эфире телеканала «Россия-24» назвал бесперспективными попытки США говорить с Россией с позиции силы. Дипломат также высказался о необходимости переговоров для определения контуров международного порядка в различных сферах.

14 октября Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Последние на сегодняшний момент переговоры Путина и Байдена состоялись в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

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