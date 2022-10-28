Здоровое катание: как Трусова и Кондратюк проявят себя после травм

Второй этап российской серии Гран-при по фигурному катанию стартует в Сочи 28 октября. Из звезд на него заявлены Александра Трусова, Марк Кондратюк и пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Но спокойная жизнь им не гарантирована. Мы наверняка увидим яркое противостояние членов сборной России и молодых восходящих звезд во всех видах программы. Тем более что те же Трусова и Кондратюк будут выступать в Сочи на фоне недавних травм. Главная же борьба, как и неделю назад, намечается у мужчин, среди которых есть как минимум четыре сильных кандидата на победу.

Спина Трусовой

Сочи примет второй этап Гран-при России по фигурному катанию 28–30 октября. Главный вопрос в преддверии старта — что с состоянием здоровья Александры Трусовой. На открытых прокатах сборной России, которые прошли в Москве в конце сентября, фигуристка выступала в короткой программе, но не пыталась исполнить тройной аксель, а с произвольной снялась из-за травмы.

По словам серебряной медалистки Олимпиады в Пекине, у нее болит спина, так что она некоторое время даже не могла тренироваться в полную силу. Сразу после московских прокатов Александра во второй раз в карьере ушла от Этери Тутберидзе. На этот раз — к Светлане Соколовской. Новый штаб уже поставил ей две новые программы. Но вот успела ли Трусова их накатать и что там с ее спиной, остается загадкой. Как и то, доедет ли вообще Саша до Сочи.

— Понятно, что ей сейчас сложно. Сложнее, наверное, чем многим. Но это же спортсменка высокого класса, должна справиться. Не думаю, что в Сочи она будет выходить на лед со всеми четверными, — сказала в беседе с «Известями» призер чемпионата России Катарина Гербольдт.

Если Трусова все-таки выступит, то ее основными конкурентками будут вчерашние юниорки Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Софьей — очень сильная фигуристка, владеющая и трикселем, и всеми четверными прыжками. Сейчас она, как и Трусова, тренируется в ЦСКА. А вот Аделия продолжает работать с Тутберидзе. На прошедшем чемпионате России она заняла четвертое место вслед за Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Главный козырь Петросян — четверной риттбергер, который та же Трусова на официальных соревнованиях еще не показывала.

Мужская конкуренция

В мужском одиночном катании главной звездой будет чемпион Европы Марк Кондратюк. На открытых прокатах в сентябре он показал две программы, но с произвольной совсем не справился. И сам признал, что «упал слишком много для члена сборной России». Потом Кондратюк заболел, а еще чуть позже Илья Авербух поставил ему новую произвольную. Так что о том, в каком состоянии сейчас Марк, можно только строить предположения.

Главными соперниками чемпиона Европы будут Петр Гуменник, Алексей Ерохов и Артем Ковалев. В оптимальной форме Кондратюк должен легко выигрывать, но на первом этапе Гран-при происходили некоторые чудеса. В отрицательном смысле. Фаворит Михаил Коляда совсем не справился с произвольной программой и занял только четвертое место. Так что стоит дождаться самих прокатов.

— Меня не удивляет, что в мужском одиночном конкуренция растет, — отметила Катарина Гербольдт. — Меня это радует. Здорово, что наши мальчики подтягиваются — молодые к более опытным. И зрителю интереснее смотреть, и более возрастных спортсменов подстегивает. Расслабляться не стоит. На сегодняшний день российские спортсмены не могут соревноваться на мировой арене. Но эта конкуренция не дает сдавать позиции.

Сюрпризы в парных видах

В парном катании на первом этапе Гран-при в Москве тоже были сюрпризы. Опытная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов много ошибались во второй день соревнований и уступили первое место бывшим юниорам Наталье Хабибуллиной/Илье Княжуку.

В Сочи выступят чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Партнер долгое время залечивал микротравму, из-за которой пара пропустила контрольные прокаты сборной России. И только недавно они выступили на Кубке Санкт-Петербурга и откатали обе программы. Борьбу лидерам сборной способны навязать молодые пары — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев.

— Я считаю, что нельзя сбрасывать со счетов никого и никогда, — подчеркнула Катарина Гербольдт. — Даже молодые, неопытные и никому не известные могут преподносить большие сюрпризы. Здорово, что молодые пары тянутся за опытными и создают конкуренцию. Мы понимаем, что у нас растет смена. Что касается сложных прыжков, то, думаю, взрослые даже не будут пытаться их делать. Когда ты много лет не берешь эти прыжки, потом вспомнить и выучить сложно. Да и не нужно. Чем берут взрослые пары, так это качеством катания и исполнения элементов. Для того чтобы выигрывать, не всегда обязательно прыгать самое «дорогое». Важно делать то, что умеешь, делать это качественно. Но молодым парам как-то же надо побеждать более опытных, у них нет выбора. Поэтому они будут делать более сложный контент.

В танцах нас ждет противостояние самой опытной на данный момент пары Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина и молодого дуэта Ирины Хаврониной/Дарио Чиризано. Нечто подобное зрители наблюдали на первом этапе, когда между собой боролись Аннабель Морозов/Девид Нарижный и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. В Москве первые выиграли с большим преимуществом, интересно, как будет на этот раз.

Фигуристы снова разыграют суммарный призовой фонд в 4 млн рублей — 500 тыс. получит обладатель первого места, 300 тыс. — второго и 200 тыс. — третьего. Начнут турнир юниоры, 28 октября. А взрослые вступят в борьбу в субботу, 29 октября.