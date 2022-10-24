На ход конька: Валиева выиграла с падением, Коляда выпал из тройки

Марафон российских этапов Гран-при стартовал со столицы России. В выходные фигуристы разыграли первые медали и, что важно, 4 млн рублей. Камила Валиева, Михаил Коляда, а также пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный считались безоговорочными фаворитами турнира. Но выиграть получилось не у всех. Как это было — в материале «Известий».

Валиева ответила хейтерам

Гран-при стартовал с танцев на льду — там выступало четыре дуэта. Морозов и Нарижный катаются вместе всего несколько месяцев — в межсезонье в этом виде произошло много перестановок. Но баллы фигуристы получили наравне с признанными лидерами мировых танцев на льду. Вторыми стали недавние перспективные юниоры Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, поразившие всех произвольным танцем еще на открытых прокатах сборной. А вот бронза (и 200 тыс. рублей) достались кировским танцорам Яне Матвейшиной и Тимофею Субботину, проигравшим серебряным призерам более 50 баллов.

Интриги тут не получилось, как в принципе и в женском одиночном катании. Там выиграла Камила Валиева, которая в произвольной катает свою олимпийскую историю. У Валиевой не получился стартовый четверной тулуп, но она всё равно выиграла этот этап. Из ее программы в начале исчезли слова североамериканской журналистки о допинговом скандале в Пекине, но Камила сказала, что это — временное явление. Рассказала фигуристка и о критике своей новой произвольной — оказывается, спортсменка внимательно следит за новостями и комментариями о себе.

— Я читала много хейта в свою сторону и моих тренеров, — рассказала Валиева после проката. — В первый раз тяжелее любую программу катать, ты в первый раз ее проживаешь, а когда накатываешь, уже спокойнее. Я рада поделиться этим, наверное, это цель. Я готова катать эту программу и дальше. Если бы была не готова, я бы сказала. Странный вопрос. Мнение болельщиков повлиять не может. Мне важно только мнение тренеров и окружающих меня людей, которые авторитетнее. Я же не цветочек, чтобы всем нравиться. Да и цветочки не всем нравятся тоже.

Софья Акатьева выиграла серебро, хотя по всем параметрам должна была брать золото. В короткой у нее не получился тройной аксель, но ученица Этери Тутберидзе стала единственной, кто попытался сделать ультра-си. В произвольной же всё было практически идеально — два четверных тулупа и триксель. В воскресенье Акатьева победила, но по сумме двух программ преимущество все-таки отдали Валиевой.

— Я постаралась сделать то, что я умею, что тренировала, — поделилась своими впечатлениями с «Известиями» Софья. — Надо было максимально успокоиться. Конечно, есть над чем работать, но хорошо, что смогла настроиться, собраться. Это мой первый взрослый турнир, мне приятно. Здесь другая атмосфера, зал поддерживает. Старалась сделать для себя максимум.

Не справились с лидерством

Остальные виды в плане интриги прошли более интересно — казалось бы, признанные лидеры Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Михаил Коляда не смогли выиграть. Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр, ученики Тутберидзе не смогли откататься чисто в произвольной и проиграли дебютантам взрослых соревнований Наталье Хабибуллиной/Илье Княжуку. Единственное, что смогли сказать ребята в микст-зоне, что им очень стыдно. Наталья и Илья не могли долгое время поверить, что победили, — продолжали повторять, что они в шоке. Хотя юниоры и те, кто только выходит на взрослый уровень, в России сейчас очень сильны — делают лутцы, флипы и риттбергеры и не боятся усложнять программы.

В мужском одиночном всё еще интереснее. И не только потому, что Михаил Коляда, выигравший короткую программу, в итоге оказался на четвертой строчке. Ученик Алексея Мишина в воскресенье упал три раза и допустил еще несколько ошибок — казалось, что фигурист хромает. Но после проката Коляда ответил, что со здоровьем у него всё в порядке.

Михаил проиграл Дмитрию Алиеву, Глебу Лутфуллину и Александру Самарину, а в произвольной даже Даниилу Самсонову без ультра-си. Фигуристы и правда были лучше, хотя идеально не катался никто. Алиев смог сделать три квада, но потом допустил несколько помарок. Лутфуллин замахнулся на четыре четверных, но два из них были с ошибками. Самарин сдюжил только один четверной, а со второго упал. Но здесь стоит отметить, что конкуренция гораздо круче, чем во всех остальных видах. Хорошо, что хоть где-то всё еще происходит развитие фигурного катания.

Неплохой итог соревнованиям подвел Дмитрий Алиев, который сравнил уровень российских и международных Гран-при.

— На этой неделе был этап международного Гран-при, — рассказал «Известиям» чемпион Европы. — Там есть Илья Малинин, который взрывает. Но из всех я смотрел только его. А у нас я всех смотрю. У нас очень крутой уровень. Здорово, что парней поставили выступать последними. Раньше нас ставили вторыми. Но я отдаю себе отчет, что из всех топовых девушек тут выступали немногие. Возможно, из-за этого.

Действительно, уровень на Гран-при под эгидой ISU и российских этапов примерно равный. И там, и там выступало 12 фигуристок в короткой программе. Средняя оценка в США — 61 балл. В России — 59,2. Так что мир скорее потерял ярких индивидуумов — Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Александру Трусову — и зрелищность, но средний уровень вполне сопоставим с российскими стартами.