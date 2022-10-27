Ремонтный бокс с вертолетом сгорел в Томской области

На севере Томской области произошел пожар в ремонтном боксе с вертолетом. Площадь возгорания составила 480 кв. м. Вертолет уничтожен огнем. Он принадлежал авиакомпании «Ельцовка».

Здание находилось на дороге Стрежевой – Калтогорск. Мэр Стрежевого Валерий Дениченко рассказал РИА «Томск», что информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в 1:35 в ночь на 27 октября.

Горел ремонтный бокс арочного типа с вертолетом Ми-8 внутри. В результате пожара машина полностью сгорела, также обгорел ангар. Общая площадь возгорания составила 480 кв. м.

В 04:40 пожар ликвидировали. По предварительным данным, он произошел из-за неисправного отопителя.

Агентство со ссылкой на данные из открытых источников сообщает, что авиакомпания «Ельцовка» занимается вертолетными перевозками на территории Томской, Новосибирской областей, Красноярского края, ЯНАО и ХМАО. Она владеет 19 вертолетами и занимается в основном перевозками вахтовиков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратове. По данным МЧС, вместе с детьми погибла их 29-летняя мать. В доме на момент возгорания также находились 12-летний подросток и дедушка, они успели спастись.