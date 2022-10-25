Мать и двое детей сгорели в частном доме в Саратове

Двое детей в возрасте от трех до пяти лет и один взрослый погибли при пожаре в частном доме микрорайона Увек в Саратове. Об этом сообщил во вторник, 25 октября, министр здравоохранения региона Олег Костин.

«В 02:10 (01:10 мск) в г. Саратове, 5-й Увекский проезд, д. 15. В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. Все жители г. Саратова», — написал он в своем Telegram-канале.

Костин добавил, что на месте работала бригада экстренного реагирования территориального центра медицины катастроф, а также бригада областной службы спасения.

По данным МЧС, вместе с детьми погибла их 29-летняя мать. Как добавили в СУ СКР по региону, в доме на момент пожара находились также 12-летний подросток и дедушка, они успели спастись.

По предварительной информации, причиной пожара послужила непотушенная сигарета. Смерть женщины и детей наступила от отравления продуктами горения.

В настоящее время проводится проверка в связи с произошедшим. Ожидается судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 22 октября, сообщалось о гибели двух человек при пожаре на пороховом заводе в Перми. Отмечалось, что возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс.

Накануне источник «Известий» сообщил о пожаре на юге Москвы. Сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной.