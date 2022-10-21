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Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной на юге Москвы, рассказал 21 октября источник «Известий».

Согласно имеющимся данным, пожар вспыхнул в многоквартирном доме на втором этаже. Площадь пожара в данный момент уточняется.

Ранее 21 октября в деревне Спицыно Орловского округа Орловской области загорелся жилой дом. По имеющейся информации, никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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