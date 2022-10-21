Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной на юге Москвы, рассказал 21 октября источник «Известий».
Согласно имеющимся данным, пожар вспыхнул в многоквартирном доме на втором этаже. Площадь пожара в данный момент уточняется.
Ранее 21 октября в деревне Спицыно Орловского округа Орловской области загорелся жилой дом. По имеющейся информации, никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.