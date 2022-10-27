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Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
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Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

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Стремоусов подчеркнул, что границы и эшелоны обороны на линии разграничения не изменились.

«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны. Нацисты несут большие потери в силе и технике», — написал он в своем Telegram-канале.

26 октября советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил об изменении в неприятную для Украины сторону ситуации на херсонском направлении. Он добавил, что пришлось перебросить дополнительно около шести батальонно-тактических групп украинских военных.

В тот же день Стремоусов опроверг информацию о том, что Киев накопил 60 тыс. военных для наступления на Херсон. Он также подчеркнул, что всё больше россиян вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне.

25 октября он сообщил, что на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении ситуация остается стабильной. Стремоусов уточнил, что на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек.

Еще днем ранее он заявил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных. Стремоусов также заявил о падении морального духа украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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