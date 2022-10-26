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Стремоусов назвал ложью заявления Киева о 60 тыс. украинских военных под Херсоном

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Фото: ТАСС/AP Photo
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Информация о том, что Киев накопил 60 тыс. военных для наступления на Херсон, является ложью. Об этом заявил в среду, 26 октября, замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные уверенно готовятся дать отпор врагу, и всё больше людей вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне.

Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Также он развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области.

Днем ранее Стремоусов заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. По его словам, на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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