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Сюжет:

Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому

Французская газета VA пишет, что США избавятся от Зеленского при компромиссе с Россией
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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался настоящим бременем для США, поскольку его становится всё сложнее и сложнее контролировать. Такое мнение выразила 27 октября автор французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактеро.

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Журналист полагает, что «игра на Украине» становится слишком опасной, поэтому Вашингтон стремится из нее как можно быстрее выйти. В частности, страны Запада заигрались в провокации, которые хорошо удавались украинскому лидеру.

Зеленский, отметила Галактеро, втянул Украину в кровавую игру, которая приносит ему хорошие дивиденды, при этом его армия уже пытается ногами открывать двери в НАТО, говоря, что победа в конфликте с Россией уже якобы на ее стороне.

По мнению французского журналиста, фигура президента Украины даже для политиков, настроенных в Вашингтоне против России, стала уже чем-то обременяющим, наподобие «чемодана без ручки». Поэтому, как только возникнет глобальный компромисс, Зеленским можно будет пожертвовать, так как свою задачу киевский режим уже выполнил, «отделив Россию от Европы», считает обозреватель.

Ранее в четверг заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что партия демократов или республиканцев в США оплатит свою победу или объяснит свой проигрыш на Капитолийском холме только одним — «ненужными им жизнями граждан мифической страны Украины». И если об украинцах впоследствии никто даже не вспомнит, то за россиян Западу отомстят по всему миру, считает политик.

26 октября читателей французской газеты Le Figaro возмутило новое требование Зеленского выделить Киеву финансовую помощь в размере $38 млрд. Французы заявили, что не собираются платить за конфликт, который тот сам развязал, и призвали страны Запада перестать играть роль спонсора.

Днем ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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