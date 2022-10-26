Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин не поздравил Сунака с избранием на пост премьера Британии
Общество
В Херсоне произошло нападение на РОВД
Мир
Шойгу заявил главе минобороны КНР о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Политика
Владимир Путин проведет оперативное заседание с постоянными членами Совбеза РФ
Экономика
Путин утвердил перечень из 45 банков с запретом на сделки с долями иностранцев
Армия
В ЛНР сообщили о бое между наемниками из Польши и ВСУ под Лиманом
Общество
В Москве почтили память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке
Авто
Автозавод «Урал» представил прототип электрогрузовика
Политика
В СФ допустили вероятность переговоров России и США по ситуации на Украине
Общество
Почти 350 сирот из Донбаса устроены в приемные семьи России
Мир
WP сообщила о признании Киевом бессилия против ударов по энергосистеме
Мир
Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана
Сюжет:

Читателей Le Figaro возмутило требование Зеленского выделить Киеву $38 млрд

0
Фото: REUTERS/BPA/Jesco Denzel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читателей французской газеты Le Figaro возмутило новое требование президента Украины Владимира Зеленского выделить Киеву финансовую помощь в размере $38 млрд. Французы заявили, что не собираются платить за войну, которую тот сам развязал, и призвали страны Запада перестать играть роль спонсора.

Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
Чего требуют демонстранты и удастся ли им реализовать свои чаяния

«Зеленскому нужно объяснить, что французы не собираются платить за войну, которую он сам же и развязал. Каждый сам за себя, хватит копаться в наших карманах», — написал один из пользователей.

«На протяжении восьми месяцев он роется в наших карманах. Может, пора уже остановить его?» — предложил другой пользователь.

«Пусть оставит себе этот список Санта-Клауса, хотя страны Запада сами выбрали роль спонсора идиотских идей Зеленского. Я не буду платить из своего кармана за чужие амбиции», — добавил пятый.

«Это война, финансируемая из США. Французы уже разорены из-за некомпетентности наших политиков», — указал еще один читатель.

Ранее, во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла 25 октября в Берлине, Зеленский попросил у Евросоюза (ЕС) $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны. Он заявил, что после начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно. Украинский лидер также упрекнул Европу в задержке выплат.

Тогда же на конференции глава Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. По ее словам, в 2022 году страна получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022