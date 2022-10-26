Читателей Le Figaro возмутило требование Зеленского выделить Киеву $38 млрд

Читателей французской газеты Le Figaro возмутило новое требование президента Украины Владимира Зеленского выделить Киеву финансовую помощь в размере $38 млрд. Французы заявили, что не собираются платить за войну, которую тот сам развязал, и призвали страны Запада перестать играть роль спонсора.

«Зеленскому нужно объяснить, что французы не собираются платить за войну, которую он сам же и развязал. Каждый сам за себя, хватит копаться в наших карманах», — написал один из пользователей.

«На протяжении восьми месяцев он роется в наших карманах. Может, пора уже остановить его?» — предложил другой пользователь.

«Пусть оставит себе этот список Санта-Клауса, хотя страны Запада сами выбрали роль спонсора идиотских идей Зеленского. Я не буду платить из своего кармана за чужие амбиции», — добавил пятый.

«Это война, финансируемая из США. Французы уже разорены из-за некомпетентности наших политиков», — указал еще один читатель.

Ранее, во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла 25 октября в Берлине, Зеленский попросил у Евросоюза (ЕС) $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны. Он заявил, что после начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно. Украинский лидер также упрекнул Европу в задержке выплат.

Тогда же на конференции глава Еврокомисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. По ее словам, в 2022 году страна получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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