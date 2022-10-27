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Медведев предрек «отмщение» Западу за россиян по всему миру

Медведев: россияне также страдают от конфликта на Украине, но за них Западу отомстят по всему миру
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Партия демократов или республиканцев в США оплатит свою победу или объяснит свой проигрыш на Капитолийском холме только одним — «ненужными им жизнями граждан мифической страны Украины». И если об украинцах впоследствии никто даже не вспомнит, то за россиян Западу отомстят по всему миру, такое мнение выразил 27 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, жизнями украинцев сегодня оплачиваются и бесконечные поставки американского оружия, и «труды» инструкторов вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных наемников. Жизнями украинцев в США готовы рассчитаться даже в случае применения «грязной бомбы», указал Медведев.

«Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами. А вот об украинцах никто и не вспомнит», — подытожил зампред Совбеза РФ.

Ранее, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. В тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в комментарии «Известиям» указал, что в том случае, если на выборах в конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины. Депутат добавил, что президент США Джо Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

16 октября представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО.

Также в октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

20 октября Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он отметил, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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