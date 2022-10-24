В Госдуме допустили «грязные методы» демократов для победы на выборах в США

В том случае, если на выборах в конгресс в США победят республиканцы, Вашингтон может изменить свою политику в отношении Украины. Такое мнение 24 октября «Известиям» высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Граждане США не приветствуют постоянные вливания Штатов в конфликт на Украине, а рецессия, инфляция, рост цен на газ — далеко не полный список того, в чем американцы обвиняют Байдена, его рейтинг стремительно падает. Республиканцы же, понимая настроения населения, не раз заявляли о том, что могут прекратить финансирование Украины, если одержат победу 8 ноября», — сказал он.

Депутат добавил, что президент США Джо Байден и его администрация «будут думать о том, каким образом удержаться у власти, и для этого использовать всевозможные, в том числе грязные, методы».

«Не исключено, что, пытаясь оправдать свою политику перед американцами, они захотят устроить очередные провокации, продемонстрировав, что конфликт на Украине выходит за рамки локального значения», — заключил Белик.

Накануне лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал в Twitter, что Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу на промежуточных выборах в ноябре.

20 октября Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс. В то же время он отметил, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.

В начале октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря текущего года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. Между тем 10 октября Байден сказал, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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