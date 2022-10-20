Президент США Джо Байден признал свою обеспокоенность перспективами оказания помощи Украине в дальнейшем, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс в ноябре.

«Я обеспокоен», — сказал он, общаясь с журналистами во время поездки в Питтсбург (штат Пенсильвания), и отвечая на вопрос о возможности победы республиканцев.

В то же время Байден отметил, что уверен относительно предстоящих 8 ноября выборов и считает, что демократам удастся удержать сенат.

11 октября министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала начало выделения нового пакета помощи Украине. Она составит $4,5 млрд. Она отмечала, что эти средства Штаты начнут выделять украинской стороне в ближайшие недели. Также Йеллен уточнила, что с учетом этой выплаты суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Америки Украине составит $13 млрд.

В начале октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря текущего года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. Между тем 10 октября Байден сказал, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Ранее Байден дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обещание о предоставления очередного пакета военной помощи на сумму $625 млн. Данное решение вызвало у американцев возмущение. Они напомнили, что американский лидер направляет Киеву помощь на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она дополнила, что Содеянные Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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