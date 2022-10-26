Директор Собчак Суханов признался в получении 800 тыс. рублей

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов признал, что получал денежные средства в размере 800 тыс. рублей, и принес извинения потерпевшим. Об этом в среду, 26 октября, сообщил корреспондент «Известий» из зала Тверского суда Москвы.

«Но я не готов признать вину в размещении постов в Telegram-канале «Тушите свет», так как не имел доступ к нему», — добавил он.

По версии следствия, Суханов и остальные фигуранты дела вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Согласно материалам дела, коммерческий директор журналистки был задержан в ресторане Regent в центре Москвы в ходе оперативного эксперимента.

Суханова и экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) доставили в суд ранее в среду. На заседании будут рассмотрены ходатайства следователя об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря.

О задержании Суханова по делу о вымогательстве стало известно накануне. На следующий день был задержан и Романовский. Он не признал вину. В свою очередь в загородном доме Собчак прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что журналистка через Белоруссию выехала в Литву.

Вскоре стало известно, что Собчак перед отъездом купила билеты на самолет, вылеты были запланированы из аэропортов Внуково и Домодедово. Регистрацию она не прошла. Границу Белоруссии и Литвы пересекла пешком.