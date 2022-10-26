Врач назвала особенности выявленных в России новых вариантов COVID-19

Многочисленные мутации коронавируса, одной из которых как раз и является сублиния штамма «Омикрон», — BQ 1.1 «Цербер», являются предсказуемым ответом COVID-19 на постепенно вырабатывающийся коллективный иммунитет в популяции. Об этом заявила «Известиям» врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Светлана Куприна.

«Новый штамм распространяется активнее и более заразен, чем ряд подтипов «Омикрона», что обусловлено особенностями мутаций в его геноме. Вирусу удалось адаптироваться к выработанному вакциной или уже перенесенным заболеваниями иммунитету за счет мутаций в шиповидном белке — «Церберу» проще попасть в организм из-за снижения эффективности антител», — пояснила специалист.

При этом она подчеркнула, что не стоит впадать в панику, поскольку темпы и локации распространения нового подштамма существенно не влияют на характер и степень тяжести проявлений инфекции, вызванной «Цербером».

«С большой долей вероятности мы будем иметь дело со значительно более легкими симптомами, нежели при предыдущих волнах заболеваемости, спровоцированных другими штаммами, самым грозным из которых стал «Дельта». Существенных отличий в протекании заболевания от «Омикрона» медицинское сообщество пока не прогнозирует», — добавила Куприна.

Как отметила, в свою очередь, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова, в геноме «Цербера» есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет.

«По прогнозам специалистов, инфицирование «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе. Но сама инфекция по-прежнему протекает легко, поэтому таких угрожающих последствий, какие были при «Дельте» и других ранних штаммах, опасаться не стоит», — указала эксперт.

О том, что в России выявлено два новых варианта коронавируса — BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер») 26 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.

Вместе с тем глава ведомства подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России управляемая. Пятую неделю подряд идет снижение числа случаев, вводить какие-либо ограничения в стране не планируется.

11 октября ученые предупредили о сверхбыстром распространении варианта коронавируса получившего неофициальное название «Цербер». Как писали «Известия», рост инфицирований «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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