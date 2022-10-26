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Эксперт оценил позицию Норвегии по вопросу введения предельной цены на газ

Эксперт Митрахович: разногласия между Норвегией и ЕС становятся более острыми
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Фото: REUTERS/Cezary Aszkielowicz/Agencja Wyborcza.pl
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Между Норвегией и Евросоюзом (ЕС) давно были разногласия, в том числе касающиеся энергетических вопросов. В настоящее время эти разногласия становится более острыми, рассказал «Известиям» 26 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

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«Норвегия не очень хочет подчиняться хотелкам Европейского союза в вопросах ограничения цен на газ», — отметил он.

По его словам, справедливо представители Норвегии говорят, что предельные цены могут отвернуть от Европы часть поставщиков и только усугубить ситуацию. Например, поставщики сжиженного природного газа (СПГ) могут перенаправить экспорт в другие регионы.

Кроме того, эксперт отметил, что у Осло есть планы увеличить объемы производства СПГ, и норвежский СПГ, теоретически, может поставляться не только в ЕС, но и на азиатский рынок.

«При этом значительная часть норвежского газа поставляется именно по трубам в ЕС. И тут Евросоюз может считать, что можно Норвегии выкрутить руки. Мол, в отличие от СПГ трубный газ Норвегия никуда не перенаправит», — сказал эксперт.

Митрахович не исключил, что в результате ЕС может жестко поступить с Осло.

«Это, конечно, будет создавать шлейф недоверия потом к ЕС со стороны поставщиков любых товаров, хоть энергетического сырья, хоть чего угодно. Потому что, как торговать с ЕС, если он иногда такие штуки выкидывает как предельные цены? Я думаю, это может создавать потом в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и где угодно предположение, что лучше торговать с игроком, который не позволит себе введение предельных цен», — заключил он

Ранее в этот день в норвежском министерстве нефти и энергетики «Известиям» сообщили, что Норвегия выступает против порога цен на газ. Представитель пресс-службы ведомства Стайн Гримсруд подчеркнул, что такое решение может ухудшить проблему с нехваткой ресурса.

В то же время в посольстве РФ в стране «Известиям» рассказали, что Норвегия не сможет урегулировать энергокризис в Европе. Там уточнили, что серьезное расширение экспорта Осло невозможно из-за ограниченных запасов.

Чешский портал iDNES 7 октября написал, что чистая прибыль Норвегии от продажи газа в 2022 году составит $94 млрд — на $65 млрд больше, чем в 2021 году. По мнению автора статьи, встав перед выбором между перспективой заработать и европейской солидарностью, Осло выбрал сверхдоходы, и это возмутило некоторые страны ЕС.

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре 14 сентября заявил, что Осло не может принять политическое решение о снижении стоимости газа.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

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