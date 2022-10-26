Норвегия выступила против предельной цены на газ

Норвегия выступает против порога цен на газ. Об этом «Известиям» заявили в министерстве нефти и энергетики страны.

«Это может усугубить проблему, с которой сталкивается Европа, а именно нехватку газа», — отметил представитель пресс-службы ведомства Стайн Гримсруд.

С помощью потолка цен на газ Еврокомиссия предлагает снизить цены на голубое топливо в Евросоюз. Если Брюссель видит в этом спасение европейских карманов, то Осло — угрозу стабильности.

Норвегия стала одним из ключевых заместителей российского газа. Летом Осло одобрил разрешение на добычу голубого топлива сразу на семи шельфовых месторождениях, чтобы увеличить в 2022 году добычу газа на 8% по сравнению с 2021-м.

В министерстве нефти и энергетики страны «Известиям» подтвердили, что они планируют поставить около 122 млрд куб. м природного газа в Европу в этом году.

«Половина этого объема обосновывается повторным запуском СПГ — завода Hammerfest LNG (из-за повреждений после пожара в 2020 году он начал работу только в июне 2022 года. — Ред.), — пояснил представитель Стайн Гримсруд.

Также 27 сентября состоялось торжественное открытие магистрального газопровода (МГП) Baltic Pipe, предназначенного для поставок в Польшу газа с норвежского шельфа. Во время церемонии открытия польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что проект был построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, Baltic Pipe мощностью 10 млрд куб. м газа в год не конкурент СП и СП-2 (их суммарная мощность составляет 110 млрд куб. м).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не в первый газ: почему Норвегия не сможет спасти ЕС от энергокризиса