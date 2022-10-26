В Ленинградской области пенсионер изнасиловал пятилетнюю девочку

В Ленинградской области пенсионер похитил с улицы пятилетнюю девочку, отвел ее к себе домой и изнасиловал. Об инциденте сообщил приятель пенсионера, который увидел ребенка у него дома и вызвал полицию. Об этом в среду, 26 октября, сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Сообщение поступило в дежурную часть вечером понедельника 24 октября. Житель деревни Рабитицы Волосовского района рассказал, что пришел в гости к своему знакомому и обнаружил в его квартире девочку. Никаких данных ребенка пенсионер назвать не смог и сказал, что малышка живет у него уже два дня. Ситуация показалась ленинградцу подозрительной, после чего он обратился в полицию.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире 71-летнего мужчины пятилетнюю девочку. Выяснилось, что 29-летняя мать отпустила свою дочь на прогулку без присмотра. Спустя около получаса пожилой мужчина встретил девочку на улице и отвел к себе домой, где изнасиловал.

Известно, что семья пострадавшей полная и благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) не состоит.

Насильник задержан и помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила, набросившегося на нее на улице. По данным «Известий», девочка подверглась нападению, когда возвращалась с учебы домой. Безработный 57-летний мужчина повалил ребенка на землю и попытался изнасиловать. Прохожие задержали злоумышленника и вызвали полицию.