Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала «виражами демократии» отзыв письма конгрессменов США об Украине
Наука
Экспресс-система для диагностики гепатита появится в 2023 году
Армия
Правительство РФ поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО
Мир
Воздушная тревога объявлена на большей части Украины
Армия
Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Авто
АвтоВАЗ выпустит еще одну партию автомобилей Lada Largus
Недвижимость
Цены на жилье бизнес-класса в Москве выросли на 3%
Происшествия
Два сапера подорвались на мине во время спасения человека в ЛНР
Мир
Украина обсудила с западными партнерами гарантии безопасности
Происшествия
В Херсонской области задержали пособника ВСУ
Армия
Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ при Суровикине
Армия
Балицкий заявил о превращении Запорожья в укрепрайон наподобие Мариуполя

В Ленинградской области пенсионер изнасиловал пятилетнюю девочку

В Ленинградской области задержали пенсионера, изнасиловавшего пятилетнюю девочку
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области пенсионер похитил с улицы пятилетнюю девочку, отвел ее к себе домой и изнасиловал. Об инциденте сообщил приятель пенсионера, который увидел ребенка у него дома и вызвал полицию. Об этом в среду, 26 октября, сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Мрак согласия: почему дети молчат о насилии
Только половина жертв рассказывает о травмирующем опыте, некоторые — спустя годы

Сообщение поступило в дежурную часть вечером понедельника 24 октября. Житель деревни Рабитицы Волосовского района рассказал, что пришел в гости к своему знакомому и обнаружил в его квартире девочку. Никаких данных ребенка пенсионер назвать не смог и сказал, что малышка живет у него уже два дня. Ситуация показалась ленинградцу подозрительной, после чего он обратился в полицию.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире 71-летнего мужчины пятилетнюю девочку. Выяснилось, что 29-летняя мать отпустила свою дочь на прогулку без присмотра. Спустя около получаса пожилой мужчина встретил девочку на улице и отвел к себе домой, где изнасиловал.

Известно, что семья пострадавшей полная и благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) не состоит.

Насильник задержан и помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила, набросившегося на нее на улице. По данным «Известий», девочка подверглась нападению, когда возвращалась с учебы домой. Безработный 57-летний мужчина повалил ребенка на землю и попытался изнасиловать. Прохожие задержали злоумышленника и вызвали полицию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022