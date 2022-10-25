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Путин отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта

Путин на встрече с главой ФТС отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта
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Фото: ТАСС/Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта.

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«Прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнено за девять месяцев на 105%. Насколько я понимаю, и экспорт, и импорт, доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы», — сказал российский лидер.

По его словам, эффективность таможенного контроля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 65%.

Кроме того, президент поздравил сотрудников с Днем таможенника и отметил их вклад в увеличение показателя эффективности.

Ранее в этот день Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что работа в таможенных органах требует высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности и умения достойно решать поставленные задачи.

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