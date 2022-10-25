В Китае назвали причину недовольства Франции политикой США

Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона политикой США внесет изменения в трансатлантические связи. Такое мнение выразил 25 октября профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» (Global Times).

Ван Шуо напомнил, что недавно Макрон раскритиковал США за то, что цены на американский газ в Европе в несколько раза выше, чем в Штатах. Также он напомнил и о совете Макрона своему американскому коллеге Джо Байдену. Президент Франции сказал, что Байдену следует «говорить осмотрительнее», заводя разговоры о риске ядерного конфликта.

«Разочарование Франции в США имеет ограниченное влияние. Он не изменит доминирующую-подчиненную структуру между США и Европой и не нанесет фундаментального удара по гегемонистской системе США. Франция также не может отказаться от институциональных дивидендов Запада. Но неудовлетворенность Макрона США более или менее внесет некоторые изменения в трансатлантические отношения», — считает эксперт.

Ван Шуо добавил, что США объединяются со своими союзниками, чтобы защитить свою гегемонию, однако это не является амбициями ЕС. По его мнению, ЕС хочет формировать свою внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а «не быть вынужденным принимать чью-либо сторону в соперничестве крупных держав».

«Это главная движущая сила, по которой Макрон снова и снова подчеркивает стратегическую автономию Европы», — считает эксперт.

Он отметил, что по мере затягивания украинского конфликта Европа всё больше зависит от США и «вынуждена жертвовать своими экономическими интересами в обмен на гарантии безопасности».

«У Европы, похоже, нет другой альтернативы, кроме как позволить США постоянно перекладывать на себя издержки украинского конфликта. Ее собственная стратегическая автономия находится под серьезной угрозой», — заключил профессор.

13 октября обозреватель Global Times Ху Сицзинь написал, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Американские компании, как указал обозреватель, могут получать более $100 млн за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу.

10 октября министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись украинским конфликтом. Ле Мэр также назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в то числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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