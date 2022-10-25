В Китае назвали санкции Запада против России причиной подрыва доверия к доллару

Экономическая война Европы и США против России подорвала доверие мира к американскому доллару. Об этом пишет китайская газета «Хуаньцю Шибао».

По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Брюссель и Вашингтон используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций. Они заставляют остальных принять свою точку зрения с помощью угроз, пишет REGNUM.

«Администрация президента Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США. Тем самым она отказывается от концепции многосторонности и отвергает принципы свободной торговли», — отмечается в материале.

При этом обозреватель отмечает, что все попытки стран Запада создать новый экономический порядок без учета голоса РФ обречены на провал.

«Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы России и даже строили планы по их конфискации, подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон», — говорится в статье.

Отмечается, что подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, а в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты, передает RT.

По мнению автора, причиной такой агрессивной санкционной политики является разочарование западных стран в процессе глобализации, что способствовало быстрому росту экономик развивающихся стран, а также подрыву прежней структуры власти.

«Для США и ЕС гибридная война на Украине перешла к экономическим санкциям и сдерживанию Москвы — все для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на Восток. Они используют антироссийский альянс для создания единого фронта против России и Китая», — заключил журналист.

15 октября обозреватель The Washington Post Фарид Закария предупредил, что, вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке. Автор публикации подчеркивает, что Вашингтон излишне полагается на уникальный статус доллара, передает НСН. На фоне беспрецедентных антироссийских санкций всё больше государств начинает сомневаться в надежности доллара и задумывается о возвращении к национальным валютам.

Ранее, 13 октября, турецкое издание Sabah заявило, что доллар США пережил свою полезность в качестве резервной валюты, о чем свидетельствует тот факт, что все больше государств отдают предпочтение золоту. Отмечается, что решающую роль в этом процессе сыграло противостояние Вашингтона и Москвы.

В тот же день на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президент РФ Владимир Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран. 14 сентября глава государства также указал, что странами Содружества Независимых Государств (СНГ) предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.