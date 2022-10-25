Bloomberg заявил о цели ЕК ввести потолок цен на газ в Швейцарии и Британии

Потолок цен на импорт газа должен касаться не только стран Европейского союза, но и Швейцарии и Великобритании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК) в понедельник, 24 октября.

По информации издания, ЕК перед встречей министров энергетики стран ЕС, которая пройдет 25 октября, распространила документ с рекомендациями, в котором об этом сказано.

Европейский союз рассматривает вариант введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза, но, как отмечает агентство со ссылкой на источник, такой шаг на данный момент запрещается рядом международных соглашений Европейского союза со странами-партнерами.

17 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что возможное установление Евросоюзом ограничения на цену импортируемого газа может привести к тому, что на европейский рынок будет поступать меньше сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее в этот день газета The Financial Times написала о рассмотрении Евросоюзом установления потолка стоимости импортируемого энергоресурса на фоне энергетического кризиса. Отмечается, что мера позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ. В то же время, по данным издания, пока европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергокризиса.

Вице-премьер России Александр Новак 14 октября выразил надежду на то, что ЕС не будет вводить лимит цен на закупаемый газ. Он указал на то, что в рамках дискуссии по этому вопросу есть противники такого решения, которые говорят, что «это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ».

Днем ранее Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен, «какой бы он ни был». Днем ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.