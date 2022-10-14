Новак предупредил ЕС о последствиях введения лимита цен на газ

Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект. Об этом 14 октября он заявил в беседе с телеканалом Asharq News.

«Что касается газа, это обсуждение идет, и не только на российский газ, а в целом на поставки газа в Европу. Я знаю, что в рамках дискуссии есть противники, которые занимают абсолютно разумную позицию и правильную, говоря, что это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ. Надеюсь, что это решение не будет принято», — отметил он.

Ранее, 13 октября, Новак заявил о том, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. Он отметил, что Россия готова работать с потребителями на рыночных условиях.

До этого, 12 октября, было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и не станет применяться не только против России.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.