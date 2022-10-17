FT допустила установку Евросоюзом потолка цен на весь импортируемый газ

В связи с энергетическим кризисом Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, планируется установить максимальную стоимость всего импортируемого газа, в рамках которой страны Европы смогут совершать операции. Как считают авторы инициативы, идея позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.

Однако, по данным издания, из-за того, что европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса, разработка плана вызвала ряд серьезных трудностей. В частности, как утверждают некоторые официальные лица ЕС, «среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены» и они считают, что «ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны». Согласовать данные меры планируется на заседании Евросовета 20–21 октября в Брюсселе.

Ранее, 14 октября, вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект.

30 сентября стало известно, что Совет министров стран Евросоюза (ЕС) по энергетике на заседании согласовал меры по снижению стоимости электроэнергии, потолок цен на газ в них не вошел.

27 сентября журналист газеты Die Welt Томас Штраубхаар заявил, что введение лимита цен на российский газ обернется для Европы опасными последствиями. По его мнению, ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма и может привести к постоянному дефициту.

О том, что министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России, сообщалось в начале сентября. Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

В ответ министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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