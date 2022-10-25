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Психотерапевт объяснил выбор мужчинами более молодых женщин

Психотерапевт Денисенков: с молодой женщиной мужчины и сами чувствуют себя моложе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков рассказал «Известиям» о причинах того, почему мужчины выбирают женщин моложе себя.

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По словам эксперта, если обратиться к основам антропогенеза, то можно отметить, что основой существования самцов в природе были борьба и доминирование. Доминирующий самец выбирал самку, возраст которой укладывается в физиологические рамки, наиболее благоприятные для произведения потомства.

Кроме того, по словам Денисенкова, в глазах молодой спутницы более зрелый мужчина станет кладезем полезной информации, начиная от обычного житейского совета, заканчивая различными историями из жизни. Мужчин также может привлекать то, что с более юной девушкой легче установить собственные правила во взаимоотношениях за счет отсутствия у нее опыта.

«И самый важный момент — с молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание. Это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать и не в коем случае не давать высыхать, так как это чревато негативными последствиями во многих аспектах», — заключил Денисенков.

31 августа стало известно, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо расстался с моделью и актрисой Камилой Морроне после пяти лет отношений. Как иронизировали журналисты, актер публично никогда не встречался с девушкой старше 25 лет, поэтому «исход был очевиден».

Ранее в августе врач психотерапевт-сексолог-психиатр Артем Толоконин рассказал «Известиям», как быть, если партнер перестал устраивать. Специалист отметил, что прежде всего нужно разобраться с самим собой: написать на бумаге, что конкретно вам не нравится в партнере. Так можно посмотреть на ситуацию со стороны, в результате чего часть напряжения спадет сама собой.

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