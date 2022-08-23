Сексолог дал советы при разладе с партнером

Врач психотерапевт-сексолог-психиатр, руководитель клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики, центра психотерапии, автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин рассказал «Известиям», как быть, если партнер перестал устраивать.

По его словам, такое часто бывает в результате каких-то поступков со стороны партнера, из-за этого возникает сильное напряжение.

Специалист отметил, что прежде всего нужно разобраться с самим собой: написать на бумаге, что конкретно вам не нравится в партнере. Так можно посмотреть на ситуацию со стороны, из-за чего часть напряжения спадет сама собой. Выписав раздражающие вас черты в партнере, оцените, что из перечисленного является более волнующим, а что вторично, и подумайте, что в данном случае можно сделать, чтобы уменьшить это напряжение.

Во-вторых, можно написать перечень тех претензий, которые у вас есть к себе или своей жизни: например, «что я не успеваю сделать» или «что бы я хотел сделать, но не делаю» или же «чего не происходит в моей жизни», «из-за чего я страдаю?».

«Часто бывает такое, что претензии к партнеру есть не что иное, как замаскированное недовольство собой, поэтому проанализируйте этот момент — не перекладываете ли вы свою досаду на партнера», — объяснил Толоконин.

После проведенного анализа претензий сначала к партнеру, а потом к самому себе, начинайте выстраивать диалог со второй половинкой, если чувствуете, что это может помочь. Важно говорить правду — что вы чувствуете, почему вам некомфортно и что бы вам хотелось изменить. Не спешите сразу обвинять партнера и указывать на его недостатки.

«Удивительно, но отсутствие диалога зачастую является «нормой». Пары годами не разговаривают и копят в себе претензии и обиды, боясь начать о них говорить. А ведь простой разговор часто легко и безболезненно решает многие проблемы и накопившиеся претензии. Страх диалога — ошибочное решение. Не бойтесь его», — рассказал психолог.

Однако если путем диалога с собой и разговора с партнером проблемы не решаются, следует сходить на консультацию к семейному психологу. Специалист на основе профессиональных знаний поможет вам решить проблемы во взаимоотношениях, а также выработать правильную стратегию, которая сможет превратить проблемы в новый ресурс.

20 апреля семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что для создания крепкого брака важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях. При этом нужно стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям. Психолог добавила, что в начале отношений важно поговорить и о том, как в семье будет распределяться бюджет и кто будет нести за это ответственность. То же касается и вопросов воспитания детей. Так как партнеры росли в разных семейных системах, у них может быть много несогласованностей после рождения ребенка. Важно заранее поговорить о том, какие у кого ожидания.