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Сексолог дал советы при разладе с партнером

Сексолог Артем Толоконин рассказал, как быть, если партнер перестал устраивать
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Фото: Global Look Press/McPHOTOf/blickwinkel
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Врач психотерапевт-сексолог-психиатр, руководитель клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики, центра психотерапии, автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека Артем Толоконин рассказал «Известиям», как быть, если партнер перестал устраивать.

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По его словам, такое часто бывает в результате каких-то поступков со стороны партнера, из-за этого возникает сильное напряжение.

Специалист отметил, что прежде всего нужно разобраться с самим собой: написать на бумаге, что конкретно вам не нравится в партнере. Так можно посмотреть на ситуацию со стороны, из-за чего часть напряжения спадет сама собой. Выписав раздражающие вас черты в партнере, оцените, что из перечисленного является более волнующим, а что вторично, и подумайте, что в данном случае можно сделать, чтобы уменьшить это напряжение.

Во-вторых, можно написать перечень тех претензий, которые у вас есть к себе или своей жизни: например, «что я не успеваю сделать» или «что бы я хотел сделать, но не делаю» или же «чего не происходит в моей жизни», «из-за чего я страдаю?».

«Часто бывает такое, что претензии к партнеру есть не что иное, как замаскированное недовольство собой, поэтому проанализируйте этот момент — не перекладываете ли вы свою досаду на партнера», — объяснил Толоконин.

После проведенного анализа претензий сначала к партнеру, а потом к самому себе, начинайте выстраивать диалог со второй половинкой, если чувствуете, что это может помочь. Важно говорить правду — что вы чувствуете, почему вам некомфортно и что бы вам хотелось изменить. Не спешите сразу обвинять партнера и указывать на его недостатки.

«Удивительно, но отсутствие диалога зачастую является «нормой». Пары годами не разговаривают и копят в себе претензии и обиды, боясь начать о них говорить. А ведь простой разговор часто легко и безболезненно решает многие проблемы и накопившиеся претензии. Страх диалога — ошибочное решение. Не бойтесь его», — рассказал психолог.

Однако если путем диалога с собой и разговора с партнером проблемы не решаются, следует сходить на консультацию к семейному психологу. Специалист на основе профессиональных знаний поможет вам решить проблемы во взаимоотношениях, а также выработать правильную стратегию, которая сможет превратить проблемы в новый ресурс.

20 апреля семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что для создания крепкого брака важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях. При этом нужно стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям. Психолог добавила, что в начале отношений важно поговорить и о том, как в семье будет распределяться бюджет и кто будет нести за это ответственность. То же касается и вопросов воспитания детей. Так как партнеры росли в разных семейных системах, у них может быть много несогласованностей после рождения ребенка. Важно заранее поговорить о том, какие у кого ожидания.

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