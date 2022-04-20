Семейный психолог раскрыла секреты крепкого брака

Для создания крепкого брака важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях. При этом нужно стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям. Такое мнение высказала в среду, 20 апреля, семейный психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, при формирования семьи очень важно заранее обговаривать многие вещи, например, сразу обсудить, с какими вещами вы готовы мириться в отношениях, а с какими нет. Также важно всегда сразу говорить партнеру, если вам чего-то не хватает или вы считаете что-то некомфортным.

«Разговариваем обязательно, не таимся. Некоторые люди, когда произошла какая-то проблема, думают, что другой догадается, а нет — люди не догадаются. Женщина замыкается и решает, что она будет молчать, и муж обо всем догадается, а муж думает, например, что он ей больше не нравится», — объяснила Наумова в беседе с Lenta.Ru.

В начале отношений важно поговорить и о том, как в семье будет распределяться бюджет и кто будет нести за это ответственность. Психолог посоветовала даже расписать, какой процент от заработка на какие нужды пойдет.

То же касается и вопросов воспитания детей. Так как партнеры росли в разных семейных системах, у них может быть много несогласованностей после рождения ребенка. Важно заранее поговорить о том, какие у кого ожидания, чтобы этого избежать.

«В семье, особенно когда появляются дети, очень важно правильно распределить обязанности. После того, как женщина перестает работать и занимается ребенком, мужу, как правило, кажется, что достаточно того, что он зарабатывает деньги. Отсюда возникают большие ссоры и проблемы, что потом становится причиной разводов. Здесь как раз просыпаются наши детские обиды, каждому кажется, что он делает максимально много, а второй хочет большего, поэтому очень важно еще до того, как появляются дети проходить семейную терапию или хотя бы друг друга спрашивать, какие ожидания есть после того, как появится ребенок, после того, как один родитель перестанет работать, будет ребенок ходить в садик или нет», — рекомендовала Наумова.

Специалист подчеркнула, что отношения должен строить не один человек.

«Очень важно учитывать мнение друг друга, вместе все обсуждать, потому что, если над отношениями работает только один человек, эта лодочка затонет. Если два человека сидят в лодочке отношений, надо, чтобы они вместе гребли. Тогда все будет хорошо», — сказала психолог.

Наумова посоветовала стараться не быть очень эгоистичными, но и не забывать про себя, равномерно распределяя внимание, заботясь и о себе, и о другом.

Ранее, 9 апреля, Дилара Зинатуллина, жена скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна, подтвердила слухи о разводе. Она подчеркнула, что ее ожидания от супружеской жизни не оправдались. В браке девушка поняла, что семью невозможно построить только на влечении, сообщает телеканал «360».

Большинство россиян считают, что вступать в брак лучше всего в 24-летнем возрасте, а детей должно быть двое. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного «СберСтрахованием».При этом мнения разнятся в зависимости от региона. Так, лучшим возрастом создания семьи жители Самары называют 21 год, а Москвы и Красноярска — 25–26 лет. Большинство россиян полагают, что в семье должно быть минимум двое детей, но в Томске и Махачкале склоняются к тому, что лучше трое. Традиционный семейный уклад в понимании россиян предполагает патриархат. Такого мнения придерживаются 68% респондентов. Однако в Екатеринбурге 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14%).