Россия направит ООН письмо в связи с планами Киева использовать «грязную бомбу»

Россия направит в понедельник Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Киевом провокацией с «грязной бомбой». Об этом сообщил 24 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы направим письмо Антониу Гутерришу по этому вопросу позднее сегодня», — написал Полянский в Twitter.

Ранее в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал о том, что работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

Он напомнил, что при подрыве такой «грязной бомбы» содержащееся в ней радиоактивное вещество распыляется ударной волной, за которой следует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Кириллов также предупредил, что это может привести к возникновению лучевой болезни у населения.

По данным Минобороны, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

Известно, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы».

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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