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Подготовка Украиной провокации с «грязной бомбой». Главное

Минобороны РФ привело силы и средства в готовность на случай взрыва Украиной «грязной бомбы»
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Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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На фоне сообщений о подготовке Украиной провокации с использованием так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, Минобороны РФ привело в готовность особые силы и средства, способные совладать с последствиями возможной катастрофы. «Известия» объясняют, о какой провокации идет речь и чем грозит ее осуществление.

Что такое «грязная бомба»

«Грязная бомба» — ядерный боеприпас малой мощности, эффект от которого растянут во времени. Использование снаряда приводит к радиоактивному заражению территорий и лучевой болезни у их населения. Для изготовления такого вида оружия достаточно использовать ядерные отходы. По мнению экспертов, Киев располагает ресурсами и возможностями, чтобы создать такую бомбу.

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«Для ее создания надо расковырять бочку с ядерными отходами с какой-нибудь электростанции, вложить их в капсулу и потом рвануть 100 кг тротила», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин

Как Украина готовит провокацию с «грязной бомбой»

Накануне российские СМИ узнали от источников в нескольких государствах, что власти Украины намерены осуществить сценарий с подрывом «грязной бомбы» на своей территории. В использовании оружия массового уничтожения киевский режим намерен обвинить Россию и начать тем самым новый виток мировой антироссийской кампании, невиданный по своим масштабам.

При этом подготовка провокации уже находится на завершающем этапе. Изготовлением снаряда, по имеющимся данным, занимается Восточный горно-обогатительный комбинат и специалисты киевского Института ядерных исследований.

Кроме того, сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского ведут переговоры с Великобританией, обсуждая передачу Киеву компонентов ядерного оружия.

При успешном осуществлении провокации Украина рассчитывает подорвать статус Москвы в глазах мирового сообщества, лишить Россию ключевых партнеров и поднять вопрос о лишении ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как РФ готовится к провокации Украины с «грязной бомбой»

Реакция РФ не заставила себя ждать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главами военных ведомств четырех стран — Великобритании, Турции, Франции и США, уведомив коллег о возможной подготовке провокации. Кроме того, Шойгу указал на неконтролируемую эскалацию ситуации на Украине.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия намерена поднять вопрос о попытках изготовления ядерного оружия Украиной в ООН. Глава ведомства уточнил, что у российской стороны есть основания всерьез опасаться осуществления провокации и Москва намерена принять все усилия для предотвращения катастрофы.

24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил о приведении специальных средств ведомства в состояние реагирования. Идет подготовка к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Последствия возможной провокации с «грязной бомбой»

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, заражение от подрыва такого снаряда распространится в радиусе от 500 м до 1 км. Тем не менее последствия от провокации не сравнить с полноценным ядерным взрывом. Радиоактивные вещества вскоре начнут уходить в почву. А в случае вероятного взрыва в воде вредоносные частицы пронесутся по течению и начнут оседать на дне.

При этом эксперт подверг сомнению успех провокации.

«Если они хотят это свалить на нас, это будет непросто: у нас есть «чистые» бомбы и зачем нам «грязная» — совершенно непонятно», — указал он.

Тем временем Украина продолжает обстрелы с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российские войска успешно отражают атаки, радиационный фон в порядке.

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