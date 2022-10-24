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Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Общий уровень природного газа в подземных хранилищах Германии составляет 97,18%. Об этом 24 октября сообщило федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 97,18%», — говорится в сообщении.

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Уровень газа в крупнейшем хранилище страны «Реден» при этом составляет 88,43%.

Благодаря относительно теплой погоде на минувшей неделе потребление газа в Германии было ниже среднего значения за четыре года, отмечает агентство.

Ведомство также заявило, что Германия избежит дефицита газа зимой, если будет выполнен план по сокращению потребления на 20% и будут построены терминалы для приема сжиженного природного газа.

20 октября сообщалось, что Германии удалось увеличить импорт газа из Бельгии, Франции, Нидерландов и Норвегии.

Ранее в тот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что страна рассчитывает сократить потребление газа на 20%, добавив, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от российских поставок газа. Она также отметила, что подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 92%.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. В Германии при этом газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа. Желание Германии отказаться от российского газа, по его мнению, свидетельствует о готовности страны следовать русофобским указаниям США.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ в сентябре приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. По данным немецких СМИ, средства планируется выделить из Фонда стабилизации экономики, созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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