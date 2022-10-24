Религиовед оценил вероятность установления автокефалии ЛПЦ

Власти Латвии напрямую вмешиваются в отношения между Латвийской и Русской православными церквями, в таких условиях нет канонических оснований для предоставлении автокефалии ЛПЦ. Об этом «Известиям» заявил религиовед, член Русского религиоведческого общества Игорь Иванишко.

Как пояснил эксперт, согласно церковно-каноническим правилам, вопрос о предоставлении автокефалии могут решить три высшие церковно-административные инстанции: Вселенский собор, Поместный собор и в исключительных случаях епископ, предстоятель церкви (для предоставления временной автокефалии).

«Созыв Вселенского собора невозможен, а единоличное епископское решение будет легитимно только в двух исключительных случаях, которые в сложившейся ситуации не подходят, поэтому единственным вариантом остается только созыв Поместного собора Русской православной церкви», — пояснил религиовед.

Нормы канонического права подразумевают, что сроки решения автокефального вопроса не ограничены, а ситуация с прошением автокефалии ЛПЦ требует детального исследования.

При этом, по словам Иванишко, высока вероятность того, что Собор вообще не будет созываться, а будет создана только церковная комиссия для изучения вопроса.

«В случае с агрессивными действиями латвийских властей, которые путем шантажа заставили представителей Латвийской православной церкви подать прошение об отделении от материнской церкви, будет создана комиссия, которая будет долго и внимательно исследовать данный вопрос. Но комиссия по итогу, скорее всего, придет к выводу, что Поместный собор не может быть проведен, так как для созыва епископата по вопросу предоставления автокефалии необходимо соблюдение некоторых канонических условий», — пояснил религиовед.

Так, церковь, запрашивающая об автокефалии, должна дорасти до самостоятельной церковной жизни, иметь внутренние возможности существования независимо от «материнской церкви».

«Абсолютно неправовые и безумные действия минюста Латвийской Республики свидетельствуют о факте принуждения православных верующих Латвии к подаче прошения об отделении от Русской православной церкви. При таких обстоятельствах нет канонических оснований для предоставлении автокефалии», — заключил Иванишко.

20 октября стало известно, что ЛПЦ обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением о предоставлении автокефалии.

При этом 17 октября на официальном сайте ЛПЦ был опубликован разъяснительный документ, подписанный руководителем управления Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, о том, что «имя Святейшего Патриарха Кирилла по-прежнему возносится за богослужениями в Латвийской православной церкви и на сегодняшний день она не состоит в церковном расколе».

Ранее, 8 сентября, на сайте латвийского парламента появилась информация о том, что ЛПЦ признали независимой от Московского патриархата. Причиной отделения стала поддержка Российской православной церковью специальной военной операции на Украине, отметили в сообщении сейма.

5 сентября президент Латвии Эгилса Левтса внес поправки в закон о ЛПЦ. Они были разработаны совместно с минюстом страны. В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мракобесами тех, кто поддерживает такую идею.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.