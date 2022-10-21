Латвийская православная церковь обратилась к патриарху Кириллу за автокефалией

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением о предоставлении автокефалии. Об этом 20 октября сообщает портал bb.lv.

Уточняется, что накануне в Рижском храме Всех Святых состоялся собор ЛПЦ. На повестку встречи вынесли в том числе вопрос об обращении к патриарху Кириллу о получении статуса автокефальной церкви.

На соборе такое решение было принято, соответствующие изменения должны внести в устав ЛПЦ.

Известно, что в проведении собора участвовал 161 делегат из числа духовенства и мирян. За предоставление автокефалии проголосовали 160 присутствующих.

В свою очередь, советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил о том, что Русская православная церковь (РПЦ) пока не получила обращения об автокефалии от ЛПЦ, сообщает «РИА Новости».

«Неофициальная информация о проведении собора Латвийской православной церкви поступала и продолжает поступать. Вместе с тем до настоящего времени никаких официальных обращений из Риги в канцелярию Московской патриархии не приходило», — отметил он.

Балашов также заверил, что обращение собора ЛПЦ будет надлежащим образом рассмотрено в соответствии с уставом РПЦ в том случае, если оно поступит.

При этом 17 октября на официальном сайте ЛПЦ был опубликован разъяснительный документ, подписанный руководителем управления Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, о том, что «имя Святейшего Патриарха Кирилла по-прежнему возносится за богослужениями в Латвийской православной церкви, и на сегодняшний день она не состоит в церковном расколе».

Ранее, 8 сентября, на сайте латвийского парламента появилась информация о том, что ЛПЦ признали независимой от Московского патриархата. Причиной отделения стала поддержка Российской православной церковью специальной военной операции на Украине, отметили в сообщении сейма.

5 сентября президент Латвии Эгилса Левтса внес поправки в закон о ЛПЦ. Они были разработаны совместно с минюстом страны. В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мракобесами тех, кто поддерживает такую идею.