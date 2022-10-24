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Российские военные укрепляют линию обороны Сватово-Кременная

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово–Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как стало известно 24 октября, военные устанавливают невзрывные танковые заграждения для того, чтобы бронетехника украинских войск не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

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«Устанавливаются бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать», — цитирует инженера «РИА Новости».

После того, как бетонные конструкции будут установлены, участок дороги закроют дополнительно еще и противотанковыми ежами, чтобы в случае отхода российских войск противник остался там полностью заблокирован.

Как рассказали бойцы, после перегруппировки войск на харьковском направлении инженерным сооружениям на передовой стало уделяться больше внимания, поэтому именно там в основном сейчас и работают российские военные.

17 октября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной в ЛНР было уничтожено множество иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же стало известно, что военные народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки.

Днем ранее источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватовом и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Также отмечалось, что украинские формирования не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременную. Как уточнил военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат, ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль.

13 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что союзные силы контролируют обе дороги, ведущие в город Кременная ЛНР из Рубежного и Сватово. Кроме того, под контроль в Кременной взяты высоты Червонопоповка и Песчаное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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