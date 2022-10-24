Российские военные укрепляют линию обороны Сватово-Кременная

Инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово–Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как стало известно 24 октября, военные устанавливают невзрывные танковые заграждения для того, чтобы бронетехника украинских войск не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

«Устанавливаются бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать», — цитирует инженера «РИА Новости».

После того, как бетонные конструкции будут установлены, участок дороги закроют дополнительно еще и противотанковыми ежами, чтобы в случае отхода российских войск противник остался там полностью заблокирован.

Как рассказали бойцы, после перегруппировки войск на харьковском направлении инженерным сооружениям на передовой стало уделяться больше внимания, поэтому именно там в основном сейчас и работают российские военные.

17 октября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной в ЛНР было уничтожено множество иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же стало известно, что военные народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки.

Днем ранее источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватовом и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Также отмечалось, что украинские формирования не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременную. Как уточнил военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат, ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль.

13 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что союзные силы контролируют обе дороги, ведущие в город Кременная ЛНР из Рубежного и Сватово. Кроме того, под контроль в Кременной взяты высоты Червонопоповка и Песчаное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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