Илон Маск начал вызывать опасения у властей США из-за возросшего влияния

Американский бизнесмен Илон Маск вызывает беспокойство у властей США из-за возросшего политического влияния. Об этом в субботу, 22 октября, заявила газета The Washington Post со ссылкой на правительственные источники и близких к предпринимателю людей.

В издании отметили, что сотрудничество Маска и американского правительства помогло США развить космический потенциал и перейти к электромобилям, а самому Маску — стать известным бизнесменом. Но теперь чиновники опасаются его «могущества и безрассудства».

«Илон вездесущий. Он считает себя таким подарком человечеству, что ему не нужны никакие барьеры, он всё знает лучше всех», — приводит газета слова одного из анонимных источников из Белого дома.

Издание напомнило, что Маск завоевал расположение Вашингтона поддержанием дружеских отношений с бывшими президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом. Но сейчас он критикует действующего главу государства Джо Байдена. По словам людей, которые работают с бизнесменом напрямую, в настоящее время он чаще общается с президентами и премьер-министрами иностранных государств, что вызывает раздражение у американских властей.

Как рассказали собеседники The Washington Post, Белый дом уже работает над снижением зависимости от предпринимателя — сотрудничает с его конкурентами по космической отрасли. При этом в Пентагоне многие высоко оценивают достижения Маска и видят в нем «секретное оружие», заключило издание.

Ранее, 18 октября, телеканал Fox News заявил, что США захотели уничтожить Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Как считает ведущий Такер Карлсон, американские власти боятся, что у граждан страны появятся свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Также она заявила, что не считает, что за Маском «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов предположил, что среди американских бизнесменов, таких как Илон Маск, нет российских сторонников, они просто являются инструментами истеблишмента США.