Среди американских бизнесменов, таких как Илон Маск или Билл Экман, нет российских сторонников, они просто являются инструментами истеблишмента США. Такое мнение в среду, 19 октября, в беседе с «Известиями» выразил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Эксперт напомнил, что в скором времени в США состоятся выборы в конгресс и сенат. По его словам, в рамках предвыборной кампании политическая и экономическая элита США поделилась на две части, причем разделение не связано с Демократической и Республиканской партиями.

«В чем разница? Одна группа (больше практического плана — финансисты, как правило, или люди практические из ВПК типа Маска) — она больше говорит о том, что горящий конфликт на Украине нужно заморозить немедленно. В том смысле, что решение всех этих задач в рамках раздутой русофобии на Западе вполне достаточно информационной, санкционной и экономической войны, а украинский конфликт в замороженном виде под постоянной угрозой разморозки — гораздо более эффективный инструмент давления, чем сейчас, когда эта история высасывает ресурсы из США, причем с непредсказуемым итогом. В логике этих людей звучит тезис, что в результате они потеряют этот украинский плацдарм», — объяснил Мартынов.

Оппоненты этой группы, наоборот, призывают не замораживать конфликт сейчас, а предлагают его затянуть.

«То есть здесь нету наших симпатизантов или ситуативных сторонников, это просто люди считают деньги. Представлять себе, что Илон Маск самостоятельно говорит подобные вещи, — это быть крайне наивным человеком. Просто политикам в США веры нет, потому что они себя весьма дискредитировали во всех этих внутренних войнах. В качестве интерфейсов выбираются«selfmade люди». Эти все заявления направлены вовнутрь», — подчеркнул политолог.

Накануне американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свой план разрешения конфликта на Украине, призвав Киев пойти на уступки России. В качестве аргумента он привел исторические факты. Как отметил финансист, до 1954 года Крым был частью России, там живут в основном этнические русские. Кроме того, он добавил, что Украине следует отказаться от идеи стать членом НАТО, так как страна, по его мнению, «может защитить себя и без этого».

Ранее, 17 октября, Илон Маск заявил, что Крым играет ключевую роль для безопасности России. Он подчеркнул, что потеря Крыма для Москвы будет равна потере Гавайев и Перл-Харбора для США.

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

Спецоперация по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, продолжается.

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