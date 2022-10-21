Американист назвала заявления Маска проявлением гражданской активности

Предприниматель Илон Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Такое мнение высказала кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева 21 октября в беседе с «Известиями».

«Мне кажется, что любые кризисные времена создают возможность и пространство для активности не только государственной, но и для просто активных людей. И вот знаковые люди, которые каким-то образом себя до этого проявили, они очень часто используют этот момент для гражданской активности», — сказала она.

При этом эксперт отметила, что не может предположить, приведут ли к чему-либо высказывания Маска.

«Это уже вопрос к тому, насколько стороны готовы серьезно воспринимать Илона Маска, насколько он сам готов их серьезно воспринимать или это просто работа на свою аудиторию», — сказала она.

Также Журавлева заявила, что не считает, что за Маском «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

«Тем более я так понимаю, что дипломатические каналы [между РФ и США] по-прежнему существуют. [Нет необходимости] использовать частных лиц для установления контакта [с Россией]», — сказала политолог.

Ранее в этот день Маск заявил, что западным странам не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу.

17 октября бизнесмен заявил, что Крым играет ключевую роль для безопасности России. Он подчеркнул, что потеря Крыма для Москвы будет равна потере Гавайев и Перл-Харбора для США.

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов предположил, что среди американских бизнесменов, таких как Илон Маск, нет российских сторонников, они просто являются инструментами истеблишмента США.