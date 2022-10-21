Реклама
Прямой эфир
Армия
Песков заявил об отсутствии обсуждения вопроса о призыве женщин в армию
Мир
Эрдоган заявил об обсуждении странами Европы перспектив газового хаба в Турции
Армия
ВС РФ за сутки сорвали две попытки наступления украинских боевиков в Херсонской области
Авто
АвтоВАЗ приступил к подбору поставщиков компонентов для Lada Vesta
Армия
Российские войска сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
Экономика
В Москве запустили производство импортозамещающей микроэлектроники
Общество
Пожар на складе «Ногинск –Технопарк» в Подмосковье потушен
Мир
Лукашенко рассказал о формировании структуры власти по новой Конституции
Армия
ВКС России уничтожили ангар с иностранной техникой ВСУ в Херсонской области
Мир
Зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты
Мир
Лукашенко заявил о возможностях белорусских дронов перекрыть границу с Украиной
Мир
В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать непонятные и сложные слова

Американист назвала заявления Маска проявлением гражданской активности

Американист Журавлева: слова Маска о России и Украине являются проявлением его гражданской активности
0
Фото: Global Look Press/imago images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель Илон Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Такое мнение высказала кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева 21 октября в беседе с «Известиями».

«Мне кажется, что любые кризисные времена создают возможность и пространство для активности не только государственной, но и для просто активных людей. И вот знаковые люди, которые каким-то образом себя до этого проявили, они очень часто используют этот момент для гражданской активности», — сказала она.

При этом эксперт отметила, что не может предположить, приведут ли к чему-либо высказывания Маска.

«Это уже вопрос к тому, насколько стороны готовы серьезно воспринимать Илона Маска, насколько он сам готов их серьезно воспринимать или это просто работа на свою аудиторию», — сказала она.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Также Журавлева заявила, что не считает, что за Маском «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

«Тем более я так понимаю, что дипломатические каналы [между РФ и США] по-прежнему существуют. [Нет необходимости] использовать частных лиц для установления контакта [с Россией]», — сказала политолог.

Ранее в этот день Маск заявил, что западным странам не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу.

17 октября бизнесмен заявил, что Крым играет ключевую роль для безопасности России. Он подчеркнул, что потеря Крыма для Москвы будет равна потере Гавайев и Перл-Харбора для США.

3 октября миллиардер опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов предположил, что среди американских бизнесменов, таких как Илон Маск, нет российских сторонников, они просто являются инструментами истеблишмента США.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022