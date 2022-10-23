Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Регистратор снял момент крушения Су-34 в Ейске. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись.

На кадрах видно, как самолет теряет высоту и падает во дворе многоэтажки. После этого в доме возник пожар.

Самолет Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Летчики успели катапультироваться.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 октября сообщил, что поврежденный в результате падения Су-34 дом в Ейске планируют восстановить к маю 2023 года. Он добавил, что уже сейчас в доме работают проектировщики, которые подготовят необходимую документацию через две недели.

Власти региона пообещали выплатить 400 тыс. рублей для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести и по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

18 октября жильцы многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.