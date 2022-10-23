Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Наука
В Минпромторге заявили о возможном продлении работы МКС до 2028 года
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков
Армия
Военный связист получил медаль Жукова за выполненные задачи в зоне СВО
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Сюжет:

Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Регистратор снял момент крушения Су-34 в Ейске
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регистратор снял момент крушения Су-34 в Ейске. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись.

На кадрах видно, как самолет теряет высоту и падает во дворе многоэтажки. После этого в доме возник пожар.

Риски и факторы: названы возможные причины трагедии в Ейске
Основной версией падения Су-34 в жилой застройке остается техническая неисправность

Самолет Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Летчики успели катапультироваться.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 октября сообщил, что поврежденный в результате падения Су-34 дом в Ейске планируют восстановить к маю 2023 года. Он добавил, что уже сейчас в доме работают проектировщики, которые подготовят необходимую документацию через две недели.

Власти региона пообещали выплатить 400 тыс. рублей для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести и по 100 тыс. рублей на каждого члена семьи за потерю имущества. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

18 октября жильцы многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022