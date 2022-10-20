Поврежденный из-за падения самолета дом в Ейске восстановят к маю 2023 года

Поврежденный в результате падения Су-34 дом в Ейске планируют восстановить к маю 2023 года. Об этом 20 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Заключение экспертов из Ейска — третий подъезд разбирать будут полностью, второй и четвертый — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тыс. кв. м», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кондратьев добавил, что уже сейчас в доме работают проектировщики, которые подготовят необходимую документацию через две недели. По его словам, специалисты разработают план демонтажа и проект строительства.

Глава региона добавил, что главное при работах — соблюдение всех мер безопасности, так как в доме есть жилые подъезды. Власти также будут держать связь со всеми пострадавшими, чтобы проследить их размещение в пунктах временного проживания, сообщил губернатор.

Самолет Су-34 упал вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, более 20 госпитализированы.

Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей. Кроме того, региональные власти обещали оказать материальную помощь пострадавшим и потерявшим имущество.

18 октября жильцы пострадавшей в результате падения самолета Су-34 в Ейске многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.