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Премьер Украины Шмыгаль пригрозил Европе «миграционным цунами»

Премьер Украины Шмыгаль пригрозил Европе «миграционным цунами» и потребовал оружия
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, если Запад не предоставит ей системы ПВО, то ему грозит «миграционное цунами». Об этом 22 октября заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Он обвинил Россию в стремлении лишить Украину инфраструктуры — электроснабжения, отопления и канализации якобы с целью создания в Европе нового кризиса с беженцами.

«Потому что если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», — сказал украинский премьер.

Он напомнил, что с февраля Украину покинули 8 млн граждан, однако часть из них вернулась на родину.

Для противостояния России Украине нужны средства противовоздушной обороны, Германия уже поставила вооруженным силам Украины систему IRIS-T, добавил Шмыгаль.

«К сожалению, на данный момент у нас есть только такая система, и мы с нетерпением ждем следующей партии боеприпасов», — отметил он.

Также Шмыгаль указал, что Киев нуждается в поставках снарядов.

22 октября около 1,5 млн абонентов в нескольких областях Украины остались без электроснабжения. В субботу сообщалось о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область) и Днепропетровской области.

СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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