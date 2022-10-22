Премьер Украины Шмыгаль пригрозил Европе «миграционным цунами»
Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, если Запад не предоставит ей системы ПВО, то ему грозит «миграционное цунами». Об этом 22 октября заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он обвинил Россию в стремлении лишить Украину инфраструктуры — электроснабжения, отопления и канализации якобы с целью создания в Европе нового кризиса с беженцами.
«Потому что если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», — сказал украинский премьер.
Он напомнил, что с февраля Украину покинули 8 млн граждан, однако часть из них вернулась на родину.
Для противостояния России Украине нужны средства противовоздушной обороны, Германия уже поставила вооруженным силам Украины систему IRIS-T, добавил Шмыгаль.
«К сожалению, на данный момент у нас есть только такая система, и мы с нетерпением ждем следующей партии боеприпасов», — отметил он.
Также Шмыгаль указал, что Киев нуждается в поставках снарядов.
22 октября около 1,5 млн абонентов в нескольких областях Украины остались без электроснабжения. В субботу сообщалось о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область) и Днепропетровской области.
СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры.
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.
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