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Около 1,5 млн абонентов отключены от электроснабжения на Украине

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Около 1,5 млн абонентов в нескольких областях Украины остаются без электроснабжения после взрывов в субботу. Об этом 22 октября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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«По состоянию на сегодняшний день в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188,4 тыс., в Волынской области — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс., в Ровненской — 174,79 тыс., в Кировоградской — 61,9 тыс., в Одесской —10,5 тыс.», — написал он в Telegram-канале.

В субботу сообщалось о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область) и Днепропетровске. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил серию атак по объектам инфраструктуры страны. СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры.

После этого компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве и ряде областей страны из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в нескольких регионах и призвали жителей запастись водой.

Позднее в этот день «Укрэнерго» оценило масштаб повреждения энергетической инфраструктуры после взрывов, заявив, что повреждения от ударов сопоставимы или даже масштабнее предыдущих ударов ВС РФ в период с 10 по 12 октября.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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