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Культура
Финальную серию «Дома дракона» слили в Сеть до официальной премьеры

Финальную серию «Дома дракона» слили в Сеть до официальной премьеры

HBO: финальный эпизод «Дома дракона» разместили на торрент-сайтах
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Фото: Global Look Press/HBO
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Пиратские сайты опубликовали финальную серию сериала «Дом дракона» за несколько дней до официальной премьеры. Об этом сообщила компания HBO.

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«Нам известно, что десятый эпизод «Дома дракона» был размещен на торрент-сайтах. Судя по всему, он попал туда от партнера-дистрибьютора в одном из регионов», — приводит слова представителя компании Deadline.

В настоящее время HBO занимается удалением копий эпизода из интернета.

Заключительная серия сериала выйдет 24 октября.

22 августа состоялась премьера первого эпизода «Дома дракона» из десяти. Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук. Серию посмотрели на платформах телеканала HBO 9,99 млн человек. Это стало рекордом для канала.

Действия «Дома дракона» разворачиваются за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывают о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

26 августа создатели «Дома дракона» сообщили, что проект продлен на еще один сезон.

Писатель Джордж Мартин, по чьей книге снят сериал, заявил о необходимости снять четыре сезона «Дома дракона». Писатель также высоко оценил работу режиссеров, сценаристов и актерского состава.

21 августа Мартин признался, что в отличие от сериала «Игра престолов» приквел «Дом дракона» — гораздо более человеческая история, которая отражает шекспировскую трагедию.

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